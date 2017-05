Humo zoekt jobstudent (m/v) voor Humo's Promoteam!

Op zoek naar een unieke ervaring die jouw leven rijker, dieper en wellicht heel wat chaotischer zal maken? Sta je op en ga je slapen, en doe je alles daartussenin, met de Humo in de hand geklemd?

Dan ben jij misschien de persoon die we zoeken:

JIJ

- Staat in voor de promotie van Humo – je weet wel, dat fijne weekblad

- Spreekt algemeen Nederlands, of toch iets wat daar sterk op lijkt

- Bent vrolijk, enthousiast, sociaal en ondernemend – kortom: Humo in een notendop

- Begint pas echt warm te lopen wanneer je in teamverband mag werken

- Weet wat er zoal reilt en zeilt in de wereld van Humo

- Hebt geen schrik van avond- en weekendwerk

- Bent in het bezit van rijbewijs B

JIJ HEBT

- Een analytische geest en een zeer brede algemene kennis over wat er gaande is in de wereld rondom u en daarbuiten

- Een sterke affiniteit met de nieuwtjes over muziek, sport, films, media en ander dagelijks nieuws.

- Een sterk ontwikkeld gevoel voor verantwoordelijkheid en nauwkeurigheid

Krijg je nu bij het lezen van bovenstaande spontaan het gevoel dat je de kans van jouw leven ziet? Stuur dan onbevreesd en onbevangen uw CV met foto en motivatiebrief voor 12 mei 2017 naar promotie@humo.be en maak deel uit van het Humo-promoteam!