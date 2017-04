Tussen Willem Elsschot en Harry Mulisch door kan een beetje literaire afwisseling nooit kwaad. Daarom schreef Maxim Hartman de 'Nationale vrouwenspotgids'. Daarin beschrijft hij de verschillende vrouwentypes, en welke bedmaniertjes ze erop na houden. Bedoeling daarbij is de positie van de man in de maatschappij wat sterker te maken. Schrijvers over de hele wereld legden overigens hun pen neer, aangezien nu bekend is waar de Nobelprijs voor de Literatuur naartoe zal gaan.