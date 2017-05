Humo zoekt creatieve videotalenten

Van mezelf heb ik geen videofragment. Ik verafschuw het mezelf in "the picture" te plaatsen. Wil daarom aub objectieve criteria hanteren om potentiele kandidaten te selecteren. Iemand be-of veroordelen o.b.v. een al dan niet ludiek fragment die niet eens door hemzelf gemaakt is, lijkt mij niet aangewezen. Of ik over een dosis lef of humor beschik, daar kan enkel een ander over oordelen. De een zal het appreciëren, een ander dan misschien weer niet. Dit is dus ook geen maatstaf. Ik geef enkel mijn eerlijke en ongezouten mening op plaatsen en bij gelegenheden waar dit past. Ook al strookt deze niet altijd met de gangbare trend. Nog veel succes met jullie verdere zoektocht. Als JULLIE denken dat ik in aanmerking kom, laat mij gerust iets weten. Ik doe steeds mijn uiterste best te beantwoorden aan de gestelde verwachtingen.