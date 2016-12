Barack Obama reikt voor de laatste keer de Presidential Medal of Freedom uit (filmpjes)

21 mensen uit allerlei takken van de samenleving vielen deze hoogste burgerlijke eer in de Verenigde Staten te beurt. De medaille is een eerbetoon aan het idee dat alle mannen en vrouwen het land ten goede kunnen veranderen, aldus Obama. Een ode aan mensen die Amerika écht 'great' maken, dus.

Tussen de 21 prijsbeesten zaten enkele klinkende namen zoals acteurs Robert De Niro en Tom Hanks, voormalige basketbalsterren Michael Jordan en Kareem Abdul-Jabbar, zangeres Diana Ross, en Bill Gates en zijn vrouw Melinda.

Rockster Bruce Springsteen werd gelauwerd om zijn muziek die volgens Obama de Amerikaanse waarden intrinsiek in zich draagt. De verhalen die hij met zijn songteksten en zijn epische concerten vertelt, hebben de Amerikaanse muziekwereld gemaakt tot wat hij nu is en dagen iedereen uit om de 'American dream' mee vorm te geven. Zet Springsteen op een podium en er is altijd wel een bewonderaar die het hemelse 'Bruuuuuuuuce' door de zaal zal laten weerklinken, zélfs in het Witte Huis.

Toen het aan was aan talkshowpresentatrice Ellen Degeneres om haar medaille in ontvangst nemen, werd nogmaals duidelijk wat een begenadigd spreker Obama is. Hij roemde haar moed om openlijk homoseksueel te zijn, wees erop dat dit ook in 2016 nog altijd niet vanzelfsprekend is en dat ze een voorbeeld voor velen is. Ellen hield het niet droog, en ook Obama moest een kleine kikker in zijn keel wegslikken. Waarna hij op zijn charismatische manier de sfeer weer wist te verlichten. Kan ie!

Benieuwd wie Trump volgende keer zal eren. Wij doen nu al een gokje: Kid Rock, Hulk Hogan, Ted Nugent, Dennis Rodman en al die hekkenbouwers aan de Amerikaans-Mexicaanse grens?