We denken het elk jaar maar dit jaar nog iets harder: afgelopen jaar was er eentje waarin we veel bijzondere mensen hebben moeten afgeven. Bij het zien van sommigen zult u nog een lichte steek in de hartstreek gewaar worden, bij anderen misschien een beschaamd 'oh ja, die was ik al vergeten' mompelen. Feit is dat ze allemaal iets nalaten dat gekoesterd kan worden.