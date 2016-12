Weerkundig gezien duurt het nog een weekje of twee vooraleer de winter in 't land is. Ook het kwik in onze thermometer is nog een eind verwijderd van het vriespunt. Het is dan ook afwachten of ons land dit jaar te maken zal krijgen met wintertaferelen zoals in deze fotospecial. De kou zorgt voor veel miserie, maar is puur visueel vaak zeer te pruimen.