Als u dacht dat het de afgelopen dagen al koud was, boekt u beter geen tripje naar Oymyakon in Rusland. Het kleine dorpje staat geboekstaafd als de koudste bewoonde plaats op aarde: tijdens de wintermaanden haalt het kwik er niet meer dan -50°C. Het koudst was het er in 1924, toen werden er temperaturen van -76°C gemeten. Maar het moet gezegd: het leven daar ziet er best mooi uit, onder dat deken van sneeuw en ijs. Van achter je computer in je warmgestookte kamertje althans.