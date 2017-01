De kans dat u foto's van 'Tank Man' op het Tiananmenplein of Amerikaanse mariniers die hun vlag heisen op Iwo Jima gezien heeft, is vrij groot. Het zijn dan ook iconische foto's van iconische momenten in onze geschiedenis. Vaak worden net voor die momenten ook foto's getrokken, die echter vrijwel niemand gezien heeft. Daarom presenteren we u deze 22 stuks, die dergelijke historische momenten vanuit een ander perspectief benaderen.