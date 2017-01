In een samenleving waar elke seksuele fantasie een bijhorend pornoclipje heeft, gaat de essentie soms verloren. Deze Zwitserse artiest - die liever anoniem blijft, maar op Instagram te vinden is als alphachanneling - doet zijn uiterste best om die terug te vinden. Daarvoor wapende hij zich met kleurpotlood en een rijke fantasie, waarmee hij erotiek op artistiek verantwoorde wijze wil voorstellen.