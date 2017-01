Sekstapes: wat Trump kan leren van de Indonesische president Soekarno

Vandaag wordt in de Verenigde Staten een internet meme als leider van vrije wereld beëdigd. Door alle commotie omtrent de inauguratie zouden we haast de vermeende Russische sekstape vergeten. Gezien Trump’s preferentie voor de kleur goud klinkt dat verhaal over golden showers ons zo gek nog niet in de oren. Enfin, stel dat het waar is: wellicht kan de aankomende cheeto in chief het één en ander leren van een andere wereldleider

In mother Russia gaan spionage en seks al sinds jaar en dag hand in hand. Naar verluidt werd de Indonesische president, Soekarno, tijdens de Koude Oorlog zowel door de KGB als door de CIA gechanteerd. In 1945 was het land onafhankelijk geworden na een bloedige strijd met de Nederlandse bezetter. Het bleef echter onzeker welke kant de piepjonge natie zou kiezen bij het robbertje: rooie rakkers versus ‘vrije’ westen. Derhalve trachten zowel de Sovjets als de Yanks hun greep te krijgen op de kersverse president.

In 2009 schreef Tim Lister in een artikel voor CNN over een staatsbezoek van Soekarno aan Moskou in de jaren zestig. Volgens Lister speelde KGB op een listige manier in op Soekarno’s seksuele fantasieën: ze stuurden een gezelschap van bloedmooie blondines verkleed als stewardessen naar zijn hotelsuite. Later werd de Indonesische president door de KGB agenten getrakteerd op een exclusieve vertoning van een film. Het bleek een pornografische rolprent met zijn presidentiële Schwanz in de hoofdrol.

Het hoongelach van de Russische aanwezigen verstomde en sloeg snel om naar complete ontsteltenis na Soekarno’s reactie. Die was op zijn zachts gezegd frappant: de Indonesische president - zich van geen kwaad bewust - beschouwde de opname als een gift van de Doema. Volgens de legende vroeg de beste man zelfs of er misschien wat extra exemplaren konden worden gemaakt zodat de film kon worden vertoond in bioscopen in heel ‘t land. Het Indonesische volk zou namelijk erg trots zijn als ze hem ‘bezig’ konden zien, aldus de president.

Het post-truth tijdperk, waarin de mening zich vermomt als feit en het feit zich vermomt als mening, hult de wereld in een dikke mist van onzekerheid. Betreft Trumps vermeende sekstape: is het chantage van de Russische geheime dienst? Is het een loer van de Amerikaanse geheime diensten? Of misschien een gebbetje van een pokdalige 4-Chan trol? Who knows. Tijdens de Koude Oorlog werd er in ieder geval veelvuldig gebruikgemaakt van de zogenaamde ‘honey traps’. Russische verleidsters komen dus niet uitsluitend in James Bond films voor.