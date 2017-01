Wat gaat u aanvangen met die stapel samenvattingen eens de examens voorbij zijn? Gooi ze niet linea recta in de prullenbak, maar laat u inspireren door de New Yorkse kunstenaar Brian Dettmer. De artiest gebruikt chirurgische instrumenten om de meest complexe beelden uit oude, stoffige boeken te snijden. Het resultaat is op z'n minst betoverend te noemen.