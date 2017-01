Bloemen op zijn graf: 30 jaar zonder Marc Mijlemans

Het lamme dorpje O. ligt er nog, Mijl.

Het is niet weggevaagd, in een scheur van de tijd zoekgemaakt of gewoon bruutweg uit de atlas geschrapt. Nee, het ligt er nog gewoon, allicht niet helemaal zoals jij het dertig jaar geleden hebt achtergelaten, maar veel kan het toch niet schelen. Het vileine geluid van de rock-‘n-roll trilt er nog altijd niet door de lucht. De krantenwinkel heeft geen Humoreclame hangen. Frêle engelengezichtjes blijven verboden: zelfs de kinderen hebben robuuste koppen. Er valt nooit eens een mus van het dak.

Ik ben met de trein gekomen. Het dorpje O. heeft een station – nu wel, vroeger niet. ‘Op geen enkel spoorkaartje kwam de naam van het dorpje O. voor. Wie er toch wilde belanden moest zich uit de trein gooien of ziek worden in de bus of er geboren zijn.’