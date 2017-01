Nadat president Trump afgelopen vrijdag besloot om de komende maanden burgers van zeven moslimlanden de toegang tot de Verenigde Staten te ontzeggen, gingen duizenden mensen de straat op om (alweer) te protesteren. En ook nu waren de begeleidende protestborden dikwijls inspirerend, soms kwaad, maar even vaak voorzien van een laagje humor die de frustratie kon verzachten. Of zoals één van de protestborden het zo mooi zei: 'We can do this every weekend!'