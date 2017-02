De internettrends van januari gemist? Dankzij Humo bent u weer mee!

Een tijdje verbleven in Noord-Korea zonder toegang tot uw levensnoodzakelijke internet, benieuwd wat uw kroost zoal uitvreet op dat dekselse web, of gewoon nood aan een herkalibratie van uw meme-voelsprieten? Vrees niet: wij waadden door een oceaan aan flauwekul en hebben de markantste ontwikkelingen – hoe dwaas ook – voor u onderzocht.

1. Salt Bae

Plat principal is Turkse kok-annex-vleesmagiër Nusret Gökçe, die uit het niets razend populair werd met een filmpje waarin hij vlees in repen snijdt en er vervolgens zout over strooit. C’est tout. Bekijk het filmpje hier:

Ottoman steak 🔪 A video posted by nusr_et (@nusr_et) on Jan 7, 2017 at 2:44am PST

Hamvraag (ha!) voor ons is natuurlijk waarom het filmpje van Salt Bae intussen al bijna tien miljoen keer bekeken is. Het brein van de doorsnee internetgebruiker blijft immer ondoorgrondelijk, maar we kunnen wel een gokje wagen.

Let bijvoorbeeld op de virtuositeit waarmee Nusret zijn mes (bijna een kromzwaard, akkerdjie!) hanteert – en dan zwijgen we nog van de flamboyante strooibeweging waarmee hij zijn vlezeken afwerkt. Het is evident: dit is iemand die verdomd goed weet wat hij doet, en het is altijd fijn om zo’n vakman aan het werk te zien. Vreemd bevredigend, zouden we durven zeggen.

Parodieerbaar is het filmpje ook al: u hoeft maar iets uit te kiezen waar u op zwierige wijze iets aan wil toevoegen, et voilà. Te weinig woorden in een opstel? Te weinig drones in het Midden-Oosten? Te weinig muren in Mexico? Te weinig buizen op uw rapport? Strooien maar!

2. Cash me ousside, how bah dah?

Fenomeen nummer twee hebben we te danken aan Dr. Phil, de über-Amerikaanse talkshowgoeroe. De man had een dertienjarig loeder in zijn studio uitgenodigd waarvoor de term trailer trash te billijk zou zijn. Dat was eind september al, maar de internetparodieën lieten op zich wachten tot halfweg januari. U hoeft ons uiteraard niet op ons woord te geloven; oordeel vooral zelf (de gehaaste kijker kan zo’n drie minuten overslaan):

De gevleugelde woorden in kwestie, in proper Engels ‘Catch me outside, how about that’, laten zich ruwweg vertalen als ‘Kom mee naar buiten, wat denk je daarvan’, waar Danielle zoveel mee bedoelt als: ‘Ik vertimmer je tronie tot zelfs IKEA je niet meer als bouwkit durft verkopen.’ Zware taal voor een dertienjarige, wat ons betreft – zelfs de boefjes op het dorpsplein hier om de hoek hebben nog het fatsoen om enkel in de nieren te stampen.

De humor van het filmpje komt dus voort uit de stompzinnigheid van de hele situatie: een klein meisje nodigt een volledig studiopubliek uit tot een knokpartij. Even bizar is Danielles uiterst trashy aanblik: oorbellen die kunnen dubbelen als deurklopper, een moddervet zuiders accent en klauwnagels waarmee uw gevoeg doen onmogelijk is – als uw emmertje clichés over het zuiden van de V.S. nu nog niet gezwollen is tot het formaat van een olietanker, weten wij het ook niet meer.

Parodieën op het filmpje draaien dan ook op vormen van nodeloze agressiviteit. Denk: Hoe gaat u om met een onbeleefde klant? Wat als iemand vraagt of u ananas op uw pizza wil? Wat als, godbetert, iemand vraagt of u het zout wil doorgeven om op het vlees te strooien? U raadt het al: cash me ousside, how bow dah?

Hieronder vindt u een bloemlezing uit de vele (toegegeven: vaak bijzonder idiote) aftreksels van het bovenstaande.