Jonathan Holslag: 'Europa dreigt de voetveeg van de wereld te worden'

Mattis wordt gezien als een realpolitiker die beducht is voor de schuivende machtsbalans met China. Flynn is een havik die vindt dat de VS moet samenwerken met Rusland, tegen IS. Onder Obama was hij twee jaar hoofd van de militaire inlichtingendienst, maar hij werd verzocht op te stappen. Volgens Flynn omdat hij de waarheid zei over de strijd tegen de terreur.

Jonathan Holslag «Over die opleiding kan ik weinig kwijt: ze is geheim. Maar beide heren schrikken niet terug voor oorlog en geweld. Het risico is groot dat de haviken in de Trump-administratie het zullen halen. Er dreigt een vicieuze cirkel: hoe forser de VS zich opstelt, hoe meer de andere grootmachten geneigd zijn om weerwerk te bieden. Die culminatie is gevaarlijk.

»De VS roept al jaren dat ze het machtigste land ter wereld wil blijven. De laatste jaren peuzelt China aan die positie, vooral door de Amerikaanse industrie te ondergraven. De kans dat de spanningen tussen die twee vreedzaam aflopen is klein. Ik verwacht dat Trump de militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan zal opbouwen. Dan krijg je een wapenwedloop en zoiets loopt zelden goed af. Hij zal ook proberen om de Russen van China los te peuteren. Haviken als Flynn zijn daar zeker op uit.»

HUMO Waar bevindt Europa zich in dat spelletje Risk, nu de Amerikanen onze bondgenoot niet meer willen zijn?

Holslag «De verbazing daarover is naïef. Ik zeg al tien jaar dat er een nieuw conflict tussen de grootmachten dreigt. De tijd dat we veilig onder de Amerikaanse paraplu konden schuilen en dachten dat de wereldvrede voor eeuwig was, is voorbij. Er zijn geen permanente vrienden in de wereldpolitiek. Europa zal zich eendrachtiger moeten opstellen, ook militair. Anders wordt het de voetveeg van de wereld en zullen de andere grootmachten hier hun strijd komen uitvechten. Met het conflict tussen China en de VS moeten we ons niet te veel bemoeien. Maar de haviken in Trumps regering azen ook op een conflict met Iran. Dat is al een pak dichter bij huis.»