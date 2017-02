Hoe rechts bent u eigenlijk? Doe de test!

Muren worden opgetrokken, moslims geweerd, journalisten afgeblaft, politieke tegenstanders beschimpt en wie niet tevreden is, mag opkrassen. Na de overwinning van Donald Trump lijken extremisten overal de wind in de zeilen te hebben. Sommigen vragen zich af of het de jaren 30 zijn die we daar – Aufmachen! – op de deur horen rammen? Maar wij vragen ons af: waar staat ú eigenlijk in dit ideologische strijdgewoel? Hoe hard bent u onder de indruk van de verbale krachtpatserij van Trump, Wilders & co? Hoe rechts bent u inmiddels geworden? Om dat te weten te komen, moet u deze 30 vragen naar waarheid beantwoorden.