We weten het, we zijn ge-wel-dig. En alles wat we doen is geniaal. We dachten het daarstraks nog, toen we met ons extreem ontwikkelde brein deze test ontwikkelden: 'hier kan gepeupel als Einstein, Freud en Hawking nog een puntje aan zuigen’. Maar genoeg over ons, hoe zit het met úw zelfbeeld? Hoe graag ziet u zichzelf en wat betekent dat dan juist? Doe hier de test en kom het meteen te weten!