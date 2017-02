Johan Leman: 'De salafisten worden door de overheid in de watten gelegd'

In Humo van 31 januari verscheen een dossier over het salafisme waarin de financiering van deze onverdraagzame vorm van islam werd blootgelegd, en een week later was het buitenlandse geld van het Belgische salafisme voorpaginanieuws in Vlaanderen. Politici als Annemie Turtelboom en Bart Somers eisten stoer dat men die geldstromen uit islamdictaturen als Saoedi-Arabië zou blokkeren. Johan Leman , voorzitter van de vzw Foyer in Molenbeek, zat er meewarig naar te kijken.

Johan Leman «Ze leren het ook nooit. Wat is de zin van die kretologie? Hoe weet je dat het om salafistisch geld gaat en hoe ga je dat op een legale wijze tegenhouden? Is het niet verstandiger om eerst een keer na te denken en dan haalbare maatregelen te treffen?

»Wordt het niet tijd dat de overheid de vzw’s waarin al die moskeeën, islamitische stichtingen en koranscholen ingebed zitten, eens van dichterbij gaat bekijken, zoals de wet dat ook voorschrijft? Om hen te dwingen duidelijk te zeggen waar hun geld vandaan komt en waarvoor ze het gebruiken, én hen te sanctioneren als ze dat niet kunnen?»

Humo Die vzw’s lappen de Belgische wetgeving aan hun laars. Ze leggen geen jaarrekeningen neer en houden zo hun activiteiten en financiering verborgen.

Leman «En niemand spreekt hen daarop aan. Er is geen controle. Ja, een erkende vzw als de Foyer, die zijn balansen neerlegt zoals het hoort, krijgt geregeld bezoek, zoals het hoort. Wij zijn ook gemakkelijk, hè. Bij ons krijgen de controleurs een vriendelijke ontvangst, een duidelijke boekhouding en een kop koffie. Maar dat men eens werk maakt van al die islamitische – en wat mij betreft ook alle andere religieuze – vzw’s die ver boven hun stand leven en hun rijkdom niet kunnen of willen verklaren.

»En misschien moet de overheid haar officiële gesprekspartner, de Moslimexecutieve, wat meer respecteren. Als je ziet waar die gehuisvest is in Brussel en je vergelijkt dat met het paleis waar de Saoedische salafisten van het Islamitisch Cultureel Centrum in zitten: de Moslimexecutieve vergadert in een vuil hok, waar je eerst over de dames van lichte zeden struikelt, en het ICC zit in een schitterend gebouw dat eigendom is van de Belgische overheid. De moslims in Brussel zien ook dat de salafisten door de overheid in de watten worden gelegd, hè. Misschien is het tijd om tegen het ICC te zeggen: ‘Sorry, maar jullie zijn niet langer onze officiële gesprekspartner, dus jullie moeten hier weg. Per slot van rekening hebben jullie duidelijk genoeg geld om zelf een mooi optrekje te huren.»