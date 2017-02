Net zoals de rest van de wereld is ook de Nieuw-Zeelandse fotograaf Akhil Suhas fan van de Lord of the Rings-trilogie. Dat bracht hem op het lumineuze idee om - verkleed als Gandalf - zijn land rond te trekken en de meest idyllische plekjes te fotograferen. Moest u nog op zoek zijn naar een vakantiebestemming voor deze zomer: laat u overtuigen door Gandalf!