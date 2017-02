De dag dat er een pil tegen eenzaamheid bestaat, komt steeds dichterbij

De pil tegen eenzaamheid: er wordt aan gewerkt. Vóór we onze verduisterde slaapkamer verlaten om naar de apotheek te rennen voor een familieverpakking, bellen we even met Eric Schoenmakers . Hij promoveerde met een onderzoek naar eenzaamheid aan de VU Amsterdam.

HUMO Zo’n pil is niet zo van de pot gerukt als het klinkt?

Eric schoenmakers «Het is nu nog verre toekomstmuziek, maar de dag dat die pil bestaat, komt wel dichterbij. Voorlopig zijn biologen en neurologen vooral bezig met de vraag: ‘Wat doet eenzaamheid met onze hersenen?’ Als jij je eenzaam voelt en je gaat onder een MRI-scanner, dan weten ze waar in je brein ze dat gevoel moeten zoeken. Maar veel verder staan ze nog niet. Stel dat eenzaamheid te wijten blijkt aan een stofje in de hersenen dat ontbreekt of niet goed doorkomt, dan zou je dat misschien met medicatie kunnen toedienen. Dat zijn ze nu aan het onderzoeken met dierenproeven.»

HUMO Is eenzaamheid het nieuwe gat in de markt?

schoenmakers «Dat speelt een rol, ja. Eenzame mensen zijn vaker ziek en gaan vaker naar de dokter. Dat kost handenvol geld, dus als je eenzaamheid zou kunnen genezen, dan is dat interessant. Niet voor de farmaceutische industrie, maar wel voor beleidsmakers en ziekteverzekeraars.»

HUMO Sterven eenzame mensen niet sneller?

schoenmakers «Er is een verband tussen eenzaamheid en overlijden. En ja, ik denk dat zo’n pil voor sommige mensen waardevol kan zijn. Maar medicatie is iets tijdelijks: we moeten verder gaan dan symptoombestrijding en ook op zoek gaan naar het achterliggende probleem. Misschien moeten we het soms ook gewoon accepteren. We willen eenzaamheid zo graag bestrijden, maar als iemand zijn na veertig jaar huwelijk overleden partner mist, moet je dat gevoel dan afpakken? Eenzaamheid heeft ook z’n nut. De grootste groep eenzamen zijn de jongeren tussen 18 en 30. Na je puberteit maak je veel veranderingen door en eenzaamheid is daar een neveneffect van. Zeker voor die jongeren lijkt het structureel slikken van pillen me geen wenselijke optie. Denk aan een jongere die op kot gaat in een andere stad. Voor hem zou een beetje eenzaamheid een trigger kunnen zijn: ‘Hey, ik moet nieuwe vrienden maken, een hobby zoeken, een romantische relatie aangaan.’ Als je bij het eerste signaal een pilletje slikt, dan verandert er niks.»