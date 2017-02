30 jaar na de dood van Andy Warhol leven wij in zijn natte droom

Vandaag is het dertig jaar geleden dat de brilliante Andy Warhol het leven liet. Nochtans is zijn werk buitengewoon relevant voor deze tijd. Met terugwerkende kracht zouden we zelfs kunnen stellen dat de excentrieke snuiter ons heeft klaargestoomd voor het huidige socialmediatijdperk. Even aftoetsen aan de hand van een paar quotes van de meester zelf!

'My fascination with letting images repeat and repeat - or in film's case 'run on’ - manifests my belief that we spend much of our lives seeing without observing'

Warhol’s iconische zeefdrukken verschillen nauwelijks van de hedendaagse internet-memes. Het recept voor een succesvolle meme is namelijk herkenbaarheid, deelbaarheid en reproduceerbaarheid. Warhol was gefascineerd door het repetitieve en hypnotiserende karakter van Het Beeld.

In zijn Factory produceerde zijn personeel aan de lopende band zeefdrukken van iconische beelden van filmsterren, muzikanten en bekende merken. Thans zwoegen amateuristische creatievelingen - uit alle hoeken van de wereld - driftig achter hun computertjes en slingeren ze meme na meme het web op. De wereld is - in zekere zin - één grote Factory geworden.

‘The reason I'm painting this way is because I want to be a machine’

Een app als Instagram is in vele opzichten het hedendaagse model voor die ‘kunstmachine’: smijt een ‘artistiek’ filtertje over uw kiekjes en waan uzelf een kunstenaar.

‘A picture means I know where I was every minute. That’s why I take pictures. It’s a visual diary’

‘Selfie ergo sum’, de slogan van de post-moderniteit. Warhol legde het alledaagse ook vast in de vele avant-gardistische (en soms slaapverwekkende) films die hij produceerde.

De film ‘Sleep’ (1963) - de naam verraadt het al - is een zes uur durende opname van een man die in zijn bed ligt te maffen. Naar verluidt liet Andy zichzelf voor de screening van de film door zijn medewerkers vastbinden in zijn stoel om te zorgen dat hij de film in zijn volledigheid zou uitzitten.

Heden ten dage kluisteren we onszelf aan een klein schermpje en scrollen we alsof ons leven er vanaf hangt. Wij slaan de ene na de andere triviale snap gade en loeren onaangedaan naar mensen die ‘gezellig in de auto zitten’, ‘leuk een pannenkoek eten’, ‘blij over straat lopen’ of ‘verveeld in de klas zitten’. We zijn - zoals Warhol voor ons - de consumenten van het schouwspel dat het leven is.

‘In the future, everybody will be world-famous for 15 minutes’

De 15 minuten roem van Honey Boo Boo, Antoine Dodson en de gorilla Harambe zijn al een tijdje verstreken, maar niet getreurd. Want misschien bent u wel de nieuwe ‘Cash Me Ousside Howbow Dah’-girl!

Kijkt u in tussentijd maar naar deze ‘Andy Warhol die een hamburger eet’, de betere snap avant la lettre: