15 x 'Perfect Day' als eerbetoon aan Lou Reed, die vandaag 75 zou zijn geworden

Vandaag zou de Peetvader van de Punk 75 jaar zijn geworden. Daarom: ter ere van deze perfecte dag (toegegeven, hij zou perfecter geweest zijn als de man nog in ons midden was) presenteren wij u vijftien maal ‘Perfect Day’.

1. Rob de Nijs - Lome dag (1977)

Al 5 jaar na de originele versie loste de Nederlandse grootmeester ‘Lome dag’. Het nummerj is te vinden op de LP ‘Tussen zomer en winter’. Lente, dus?

2. British Electric Foundation ft. Glenn Gregory - Perfect Day (1982)

Een persoonlijke favoriet. Al is het maar om Glenn Gregory die nonchalant een sigaret opsteekt, een flinke teug neemt en diep uitblaast voor hij inzet.

3. Kirsty MacColl & Evan Dando - Perfect Day (1995)

Dit duet met Evan Dando, de frontman van The Lemonheads, verscheen op MacColl’s plaat ‘Galore’.

4. Duran Duran - Perfect Day (1995)

Wij laten liever Lou aan het woord: ‘I think Duran Duran's version of 'Perfect Day' is possibly the best rerecording of a song of mine. I'm not sure that I sang it as well as Simon sang it. I think he sings it better than I did. If I could've sung it the way he did, I would've. It wasn't from lack of trying. They recorded it the way I meant it, which is a real big thrill for me, so thank you, Duran Duran.’

5. Various Artists - Perfect Day '97 (1997)

Voor een marketingcampagne van de BBC werden ondermeer David Bowie, Bono, Elton John, Tom Jones en de grootmeester zelf opgetrommeld. De slogan: ‘Whatever your musical taste, it is catered for by BBC Radio and Television. This is only possible thanks to the unique way the BBC is paid for by you. BBC. You make it what it is.’

6. Chris Whitley - Perfect Day (2000)

Voor Chris Whitley betekende het lied kennelijk zoveel, dat hij zijn zesde album er naar vernoemde.

7. Scala & Kolacny Brothers - Perfect Day (2003)

Deze versie van het Vlaamse vrouwenkoor Scala herkent u wellicht uit de Britse serie Downton Abbey.

8. Preuteleute - Schoone Dag (2005)

De West-Vlaamse comedy rockformatie van Sebastien Dewaele en Tom Van Ryckegem deed ook een duit in het zakje.

9. Patti Smith - Perfect Day (2007)

Patti Smith deed een eerbetoon op haar EP ‘Two More’.

10. The Jolly Boys - Perfect Day (2010)

Nimmer klonk het nummer vrolijker. ‘Keep me ‘angin a oon!’

11. Susan Boyle - Perfect Day (2010)

Susan Boyle - de bekendste jaw-dropper in de geschiedenis van televisie talentenjachten - loste deze versie op haar tweede plaat, ‘The Gift’. Funfact: Lou trad op als producer van de single en regisseerde zelfs het bijhorende clipje.

12. Gare Du Nord - Perfect Day (2011)

De Nederlands-Belgische formatie, Gare Du Nord, deed ook een dappere poging op hun album ‘Lilywhite Soul’ uit 2011.

13. Caro Emerald - Perfect Day (2013)

De Nederlandse madame voerde bij Giel Beelen een smaakvolle live versie op. Beetje saai, maar zeker niet vals.

14. Twin Shadow - Perfect Day (2013)

Producer en zanger Twin Shadow boetseerde er een eigentijdse chillwave versie van. Enfin, voor de liefhebbers.

15. Tot slot: de meester zelf (1972)