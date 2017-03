Banksy onderstreept sociaal engagement met opening hotel in Palestina (fotospecial)

Van de Britse straatkunstenaar Banksy is geweten dat hij niet onverschillig staat ten opzichte van alle problemen in de wereld. Zijn geliefkoosde conflict om inspiratie uit te putten is ongetwijfeld dat tussen Israël en Palestina. Om het één en ander aan te klagen, opent hij binnenkort een hotel in Bethlehem, genaamd 'The Walled Off Hotel'. Vanuit de hotelkamer krijgt de klant dan ook een uniek zicht op de controversiële muur tussen beide landen. Neem alvast een kijkje via deze fotospecial!