In de reeks 'Och zot, is die al 60?': Mark Uytterhoeven, dames en heren!

De sportjournalist en tv-presentator wordt vandaag immer 60 jaar. Niet geheel toevallig, aangezien de goede man exact 60 jaar geleden het levenslicht zag. Jongelui kennen 'm nu misschien vooral als die rare docent/langharige snuiter die door de gangen van Thomas Moore-hogeschool in Mechelen dwaalt terwijl hij het Malinwa-clublied fluit, maar de man is tevens goed voor tal van memorabele televisiemomenten. We zetten er graag een paar op een rijtje, ter uwer en - toegegeven - ook onzer vertier.

Uytterhoeven begon zijn carrière als sportjournalist op de vrt, los in de periode waarin vesten met veel te dikke epauletten in de mode waren. Buiten dit jammerlijke feit, was dat ook een prima basis voor zijn vermaarde liveshows die hij later naar aanleiding van EK's en WK's Voetbal en de Ronde van Frankrijk zou gaan presenteren. En hij gaf er tegelijk een jonge Bob Peeters een mooie springplank voor een carrière in de media mee. Die hij nadien jammer genoeg naast zich neerlegde. Bob, toch.

Uytteraard waren het zijn komische talkshows met vinger aan de pols van de actualiteit die hem vanaf de jaren 90 bijzonder populair maakten. In het pre-Woestijnvistijdperk maakte hij samen met Woutertje - piepklein Kaboutertje - Vandenhaute al 'Het huis van wantrouwen'.

Hij was samen met Vandenhaute één van de eersten die archiefmateriaal duchtig hermonteerde en zo inspiratie leverde voor tal van latere programma's, niet in het minst zijn eigen 'Alles kan beter'.

In 'Morgen maandag' ging hij verder op de ingeslagen weg, maar dan zonder Vandenhaute. De veelzijdigheid van zijn talent kwam mooi uit de verf dankzij typetjes als Kartouch en in rubrieken als 'De zetel', 'Kinderspel' en aan de zijde van beo Walter:

Nadien presenteerde hij nog 'Onvoorziene omstandigheden' en 'Tien voor taal' om uiteindelijk het monsterlijk populaire 'Alles kan beter' te maken, een tv-show waar destijds het woord hilarisch' voor werd uitgevonden. Een term die heden ten dagen te weinig geminnestreeld en te vaak verkracht wordt. Alles kan beter, maar als het over 'Alles kan beter' zelf gaat, zijn we daar nog niet zo zeker van.

Hier ziet u 'm in het gezelschap van Guy Mortier, Rob Vanoudenhoven en Barbara Sarafian als shoplijnverkoper:

Aan de zijde van Barbara Sarafian als presentator van de betere versie van 'Zondag Josdag':

En als de betere Paul Marchal (excuse-me je, Paul!) in een francofone talkshow:

Na in 1990 al de HA! van Humo in de wacht te slepen, viel Uytterhoeven ook regelmatig in de prijzen op onze Pop Poll. In 2001 werd hij uitergeroepen tot 'Bekwaamste tv-figuur van de eeuw', om nadien gewoon verder te gaan op hetzelfde elan. In 2004 won hij namelijk nog eens in dezelfde categorie, voor zijn rol van presentator van 'De laatste show', een talkshow die hij van 2002 tot 2006 naar zijn hand zette.

We vonden jammer genoeg geen beeldmateriaal meer van de in Duvel gedrenkte aflevering, dus sluiten we graag af met een streep 'happiness'. Voor iedereen, maar voor Mark in het bijzonder.

Bij leven en welzijn, tot over zondag acht dagen!