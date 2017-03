Terug in Eerste: Royal Antwerp FC voor dummies

Zaterdag viel de beslissing: niet KSV Roeselare maar Royal Antwerp FC promoveert naar 1 A. Voor de fans van deze club betekent dit een enorme aanpassing: Antwerp verkeerde immers dertien jaar lang in de Proximus League, in de volksmond beter bekend als De Vergeetput of Het Vagevuur Van Tweede Klasse.

Nu de poorten naar eerste zijn opengebeukt, is het knipperen naar het felle licht. Voor vele Antwerpfans zal het zijn alsof ze op een andere planeet terechtkomen.

De chauffeurs van de Antwerp-spelersbus en van de supportersbussen zullen hun gps moeten resetten. Na jaren van Visé, Deinze en soms ook Dessel, dienen compleet nieuwe bestemmingen te worden ingevoerd. Anderlecht! Luik! Genk! Mechelen! Voor de autocarbestuurders zal het zijn alsof ze naar Rome, Milaan en Barcelona moeten. De Ghelamco Arena, nooit van gehoord! De Luminus (ex-Cristal) Arena, never been there. En ja, ze wilden al gaan kijken achter de kazerne van Mechelen, maar die kazerne is weg!

De verwarring omtrent deze Nieuwe Wereld is groot, heel groot. Ook qua tegenstrevers tast men bij Antwerp in het duister. Naar verluidt speelt Hein Vanhaezebrouck niet meer bij KV Kortrijk, krijgt Vital Borkelmans geen kans meer bij Brugge en staat zelfs Paul Van Himst niet langer in de basis van Anderlecht. Gà zwaanst zeker?!

Ook het medialandschap zal compleet anders zijn. Dertien jaar lang stond Antwerp alleen in de regionale koplampen van ATV en Gazet Van Antwerpen. Nu pas komen de nationale schijnwerpers! Met Sportweekend op Eén. Met Stadion op VTM waar de jonge Tom Coninx in de voetsporen is getreden van vader Alain. En dan is er nog Extra Time waar Antwerp vanaf nu élke maandag aan bod kan komen, bijvoorbeeld bij het tonen van de algemene rangschikking.

Tegelijk zit ook de doorsnee-voetballiefhebber met pertinente vragen. Wie is deze nieuwkomer? Waar komt hij vandaan? En wat drijft hem naar de Jupiler League? Het voetbal of het drankgebruik?

Daarom deze crash-course RAFC.

Stamnummer : (1), oudste club van België (°1880), bijnaam “The Great Old”

Kleuren : rood en wit, en navenant clublied “Rood en wit, de liefdevolle kleuren”

Gemiddeld aantal toeschouwers : bijna 12.000 (= de zesde club qua toeschouwers na Brugge, Standard, Gent, Anderlecht en Genk)

Stadion : de Bosuil aka “de hel van Deurne”, met deels nog vooroorlogse tribunes; RAFC was ook de laatste eerste-klasse-club met vierkante houten doelpalen; hout vasthouden is inherent aan Antwerp (zie Trivia)

Bekende fans : Erik Van Looy, Tom Waes, Guido Belcanto, Tourist LeMC, Luk Perceval, Dirk Roofthooft, Ivo Victoria, Tom Lenaerts, Luk Wyns, Stafke Fabri zaliger (en vele anderen die niet Gert Verhulst heten)

Rivalen : de “ratten van het Kiel” of KFCO Beerschot-Wilrijk (ooit stamnummer 3530, dankzij de adoptie door Olympia Wilrijk teruggebracht tot n° 155)

Mythisch palmares : het wonder van Wembley (1993), het mirakel van Vitosha (1989)

Trainer: Wim De Decker . Kan ook zonder mediatraining al uitstekend overweg met de analyse: “voetjes op de grond”. Is dus klaar voor 1ste klasse.

Trivia: Club en fans beschikken over een atletisch incasseringsvermogen qua miserie en malaise. Sinds de degradatie naar tweede sleepte Antwerp zich door zware interne strubbelingen, bijna-faillissementen, geweigerde licenties, belabberde geldschieters, voorzitters met stadionverbod, én deurwaarders die grasmachines in beslag nemen.

Kortom, welkom Royal Antwerp Football Club!