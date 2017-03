Elvira Werkman over 'Vogels en de liefde': 'Koolmezen doen het wel eens stiekem met de buurman'

In ‘Vogels en de liefde’ schetst de Nederlandse natuurjournaliste Elvira Werkman een ontluisterend beeld van het liefdesleven van de koolmees, tureluur en knobbelzwaan. Wat blijkt? Vogels flirten erop los, rijden al eens een scheve schaats met de buurman en verlaten hun partner als het over is met de liefde. Precies zoals mensen, dus.

HUMO Nochtans werd in de biologie altijd aangenomen dat vogels monogaam waren.

Elvira Werkman «Ja, men heeft lang gedacht dat ongeveer 90 procent van de vogelsoorten monogaam is. Nu blijkt eerder het omgekeerde waar: de vogels die jaar in, jaar uit dezelfde partner hebben, vormen een minderheid. Kleine zangvogels zijn net geneigd om met zoveel mogelijk partners te paren. Koolmezen, bijvoorbeeld, maken wel een nestje met één partner, maar daarnaast gaat het mannetje met zoveel mogelijk vrouwtjes naar bed, terwijl het vrouwtje het stiekem met de buurman doet. Daar zijn we via DNA-onderzoek achter-gekomen: ongeveer 10 procent van de jongen in een koolmeesnest heeft een andere vader dan degene die hen voedert.»

HUMO Ook echtscheidingen zouden bij bepaalde vogelsoorten schering en inslag zijn.

Werkman «Bij merels, knobbelzwanen en tureluurs zien we inderdaad dat koppeltjes vaak een punt achter hun relatie zetten om iets met een ander te beginnen. Biologen dachten lange tijd dat het dan om minder succesvolle paartjes ging – die een slechte broedcyclus achter de rug hadden, bijvoorbeeld – maar juist het omgekeerde blijkt het geval: vaak zijn het net succesvolle koppeltjes, met veel jongen, die uit elkaar gaan.»

HUMO Hoe verklaart u dat dan?

Werkman «Daar is de wetenschap nog niet uit. Zou het kunnen dat de genegenheid tussen zo’n vogelpaartje op was? Je hebt tijdens de les biologie vast ook geleerd dat mannetjes het dominante geslacht zijn bij dieren. Nou, niet dus: bij vogels dragen de vrouwen vaak de broek. De mannetjesmerel heeft in de relatie bijvoorbeeld maar twee keer iets in de pap te brokken: tijdens de bevruchting en wanneer de jongen beginnen uit te vliegen. Hij moet dan voor ze zorgen – als hij daar niet in slaagt, zet het vrouwtje ’m gewoon aan de deur. Er is zelfs een geval bekend waarbij een merelmannetje weigerde te vertrekken uit het nest, na zo’n echtelijke ruzie. Het vrouwtje heeft ’m toen mishandeld tot hij er het leven bij liet.»

HUMO Overspel, echtscheidingen, partnermishandeling... Die vogels blijken bepaald geen lieverdjes.

Werkman «O, maar er zijn ook romantische verhalen te vinden, hoor! Een man die al twintig jaar ganzen bestudeerde, vertelde me eens over een ganzenpaartje in zijn buurt: een droomkoppeltje, dat altijd samen was. Tot het vrouwtje op een dag plots overleed: dat mannetje zonderde zich nadien compleet af van de troep, at niets meer en zat alleen nog zielig aan de kant te treuren. Twee weken later is hij zelf ook gestorven. Liefde tot de dood ons scheidt, romantisch toch?

HUMO Zeker. Zegt het werkwoord ‘vogelen’ u als Nederlandse trouwens iets?

Werkman «Dat betekent ‘naar vogels kijken’, niet?»

HUMO In Vlaanderen heeft het nog een andere betekenis.

Werkman «Daar kan ik me wel iets bij voorstellen (lacht).»