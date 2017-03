Doorgaans eten wij onze appels en peren gewoon op. In Japan hebben ze echter andere plannen met groenten en fruit. Daar verheffen ze de voedingsproducten tot kunst door er figuren uit te snijden. Deze Japanse Instagrammer deelt zijn levenswerk maar al te graag met de rest van de wereld. Het is een tikkeltje bizar - zoals we gewoon zijn van onze vrienden uit het Verre Oosten - maar we weten dit precisiewerk zeker te appreciëren.