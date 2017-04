7 keer dat Barbra Streisand heerlijk de diva uithing

Als jonge vrouw bezat La Streisand al een uniek teergevoelig stemgeluid, dat in staat was door te dringen tot in de diepste schachten van de menselijke emotie. Toen was ze nog een ruwe diamant, die werd gepolijst in de straten van Williamsburg (Brooklyn) in de tijd dat de buurt voornamelijk bewoond werd door orthodoxe joden in plaats van koffie slurpende, baarddragende hipsters.

Zangles had ze nooit gehad. Zang was niet eens haar eerste keuze. Barb wilde een actrice worden. Met haar scherpe humor en ‘onconventionele’ uiterlijk was ze een unieke verschijning tussen alle stijve oppervlakkige (christelijke) Hollywood bimbo’s van de jaren 60. Door haar obsessieve oog voor detail werd ze soms beschouwd als perfectionistische wijsneus. Anderen koesterden haar gave als waardevolle barometer voor succes.

Voor de film ‘Funny Girl’ moest ze de Oscar voor beste actrice delen met Katharine Hepburn. In totaal won ze twee Oscars, vijf Emmy's, acht Grammy's en een Tony Award. Dat is een record, dat ze met niemand deelt.

Ter ere van haar 75ste verjaardag staan we stil bij zeven momenten waarop Barbra Streisand zich gedroeg als de ravissante diva, die ze is.

1. Die keer dat ze een fantastisch duet zong met Judy Garland...

Op 6 oktober 1963 zong Barb ‘Get Happy’ en ‘Happy Days Are Here Again’ in een fabuleus duet met Judy Garland voor de Judy Garland Show.

2. Toen ze de sterren van hemel zong tijdens haar eigen televisiespecial...

Op 28 april 1965 werd er op de nationale buis een televisiespecial van maar liefst een uur uitgezonden genaamd ‘My Name Is Barbra’ ter ere van haar gelijknamige album.

3. Toen ze in ‘Funny Girl’ liet weten dat geen sterveling in staat is haar te stoppen...

De film ‘Funny Girl’ (1968) duurt 155 minuten. La Streisand is in elke minuut te zien. Het nummer dat ze hier voordraagt, ‘Don’t Rain On My Parade’, kan overigens worden beschouwd als haar lijflied.

4. Die keer dat ze zich niet liet kleineren door Mike Wallace...

In 1991 was Barb te gast bij het programma, 60 Minutes en werd ze geïnterviewd door de zelfingenomen klootzak, Mike Wallace. Toen Wallace over haar moeder begon barste ze in tranen uit. Kort daarna herpakte ze zich dapper en hield zich sterk tegenover zijn onbeschofte opmerkingen. In een latere aflevering verontschuldigde Wallace zich voor zijn gedrag.

5. Die keer dat ze Tim Cook belde omdat Siri haar naam verkeerd uitsprak…

Het leek alsof ze het verhaal liever aanAlec Baldwin vertelde dan aan de host Jimmy Fallon, maar dat kan ook te maken hebben met het feit dat ze liever niet heeft dat de rechterkant van haar gezicht wordt gefilmd.

(Spoel gerust door naar 2:27)

6. Die keer dat ze hetzelfde nog eens aan een onnozelaar van ‘t journaille moest uitleggen…

Nog één keer dan: ‘It’s a soft ‘S’!’

7. Toen ze Wolverine een duet met haar liet zingen…

Voor haar album Encore: Movie Partners Sing Broadway (2016) moest Hugh Jackman komen opdraven om het duet ‘Any Moment Now’ met haar te zingen. Naast Hugh nam ze ook nummers op met o.a. Jamie Foxx, Seth MacFarlane en Alec Baldwin.