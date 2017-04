Hieperdepiep! 50 jaar Koning Willem-Alexander: een compilatie van alle hilarische momenten

Synchroon met zijn verjaardag viert het Nederlandse volk traditiegetrouw Koningsdag: een schaamteloos nationalistisch bacchanaal annex plunderfestijn, waarbij het ganse land zich in schreeuwerig oranje hult en zich een coma in zuipt.

Provincialen die normaliter een diepgewortelde haat jegens de hoofdstad koesteren, beschouwen de verjaardag van de vorst als geldig excuus om pilsend, pissend en plunderend door de straten van Amsterdam te zwalken. Chronische hamsteraars zien hun kans schoon om op de stoep voor hun huis oude VHS-banden, fietsbellen, Pokemon-kaarten en meer doorleefde meuk aan andere chronische hamsteraars te verkopen. Koning Willy en zijn familie komen op deze dag ook ‘gezellig’ onder de mensen. Zij mengen zich niet in het hoofdstedelijke feestgedruis maar reisen doorgaans af naar één of ander gat in de provincie om onder het mom ‘menselijkheid tonen’ te participeren in gênante volksspelen als koekhappen, spijkerpoepen, zaklopen, sjoelen of ezeltje prik. Kortom: jolijt alom.

Tijdens zijn corporale studententijd bij de Leidse studentenvereniging Minerva werd prins Willem-Alexander, vanwege de gave zijn keelgat wijd open te sperren en hectoliters bier langs zijn huig weg te sluizen, door de media gekroond tot Prins Pils. Sinds zijn moeder, koningin Beatrix, in 2013 de macht aan hem overdroeg, kent heel Nederland de koning als ‘Willy’. ‘Ik ben immers geen nummer’, aldus Willy.

Ter ere van de 50ste verjaardag van koning Willy hebben wij alle memorabele en vooral hilarische momenten uit zijn leven - van de kroning in 2013 tot de ontvangst van zijn eigen postzegel - eens op een rijtje gezet.

Toen Willy werd geïnterviewd naar aanleiding van zijn kroning…

Toen prins Willy officieel ‘koning Willy’ werd…

Toen Willy zijn moeder vriendelijk bedankte voor haar tijd als vorstin van Nederland…

Toen Willy het ‘Droomboek’ kreeg overhandigd…

Toen koning Willy zijn zwaard in ontvangst nam…

De eerste Koningsdag van koning Willy…

Toen Willy president Obama en secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon ontmoette…

Toen Willy een inspirerende speech gaf voor een gerenommeerd internationaal gezelschap…

Toen Willy en president Poetin elkaar ontmoetten…

Willy’s eerste officiële buitenland bezoek als koning…

Toen Willy met zijn echtgenote Max de voormalige koloniën bezocht…

Toen Willy voormalig premier van Israël, Shimon Peres, ontving in zijn paleis

Toen Willy ons vertelde over zijn bezoek aan de kinderboerderij…

Toen Willy met zijn gezin op wintersportvakantie ging in het Russische Lech…

Toen een van Willy’s dochters tegenstribbelde op de piste…

Toen Willy eens een basisschool bezocht…

Toen koning Willy op bezoek was in de provincie Gelderland…

Toen Willy een nieuw ziekenhuis opende…

Koning Willy bij de premiere van de Anne Frank musical…

Toen koning Willy een bejaardenhuis bezocht…

Toen koning Willy Groningen bezocht…

Toen koning Willy zijn eigen postzegel kreeg…