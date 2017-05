Kevin Faingnaert wint ZEISS Photography Award met fotoreeks 'Føroyar'

HUMO Je had ook een fotoreportage op een exotische plek kunnen maken. Wat voerde je naar de natte en kille Faeröer-eilanden?

Kevin Faingnaert «Ik wou absoluut een winterlandschap fotograferen. Koude bestemmingen stralen vooral in de winter iets bijzonders uit dat ze in veel opzichten interessanter maakt dan warme, exotische oorden. Ik zocht een op fotografisch gebied min of meer onontgonnen plek in het noorden. Dus heb ik er mijn wereldkaart bij gehaald, en zo ben ik bij de Faeröer terechtgekomen.»

HUMO Een goede fotograaf weet een voet tussen de deur te steken. Hoe heb je het vertrouwen van de eilandbewoners kunnen winnen?

Faingnaert «Ik heb eerst contact gezocht via de globertrotterwebsite CouchSurfing: zo belandde ik op de sofa van verschillende locals. Daarna kon ik terugvallen op het netwerk van die mensen, want op de dunbevolkte Faeröer kent iedereen elkaar. Op die manier heb ik een hele maand van de ene zetel naar de andere gereisd.

»In mijn fotoreeks ‘Føroyar’ focus ik vooral op heel kleine dorpjes, waar maar een tiental mensen wonen. Ik ging gewoon bij hen aankloppen en begon met hen te praten. Zo’n gesprek kon makkelijk twee uur duren, en daarna vroeg ik of ik hen mocht portretteren. Dat nam vervolgens meestal maar vijf minuten in beslag (lacht).»

HUMO ‘Føroyar ’ toont naast de adembenemende natuur vooral de vergane glorie van die dorpjes. Hoe zien de inwoners hun toekomst?

Faingnaert «Veel dorpen op de Faeröer lopen leeg. Je hebt er alleen een toekomst als je in de visindustrie werkt. Daarom trekken veel jongeren naar de steden of naar Noorwegen, om daar te studeren of te werken. Zodra ze van het stadsleven geproefd hebben – al wonen in de steden zelden meer dan duizend mensen – laten ze de ouderen alleen achter. De droeve, maar helaas onomkeerbare realiteit is dat veel dorpjes de komende jaren zullen uitsterven. Het maakt van een reeks als ‘Føroyar’ een soort gedenkteken, dat de herfsttij van een kleine, bijna verdwenen gemeenschap toont.»

HUMO Heb je een bucketlist met plekken die je absoluut wil fotograferen?

Faingnaert «Nee, maar ik heb wel een lijst met verhalen en fenomenen die ik zeker nog wil fotograferen. Ik laat me leiden door subculturen of interessante mensen met een verhaal, die kunnen evengoed in Charleroi als in Peru leven. De plaats is meestal van ondergeschikt belang.»

HUMO Welk effect zal de ZEISS Photography Award op je carrière hebben?

Faingnaert «Het is een prima manier om op te vallen in de nationale en internationale magazinewereld. Mijn persoonlijke projecten, zoals ‘Føroyar’, zal ik altijd blijven doen. Maar het is ook leuk om voor een magazine aan een opdracht te werken. En als we echt mogen dromen, zou het summum uiteraard een opdracht voor National Geographic zijn.»