8 dictators met rare eetgewoonten

Aan excentriciteit geen gebrek bij deze 8 meedogenloze dictators uit de 20ste eeuw. Die lijn trekken de kapoentjes vlot door naar hun eetgewoonten, van hutsepot met cobra, hallucinogene drankjes tot Kentucky Fried Chicken . Schrijvers Victoria Clark en Melissa Scott bundelden de bizarre eetgewoonten van een resem autoritaire staatsleiders in hun boek ' Dictators’ Dinners: A Bad Taste Guide to Entertaining Tyrants '.

Idi Amin

De Oegandese dictator at zo'n 40 sinaasappelen per dag, omdat hij ze beschouwde als een natuurlijke vorm van viagra. Dat naast de geruchten over kannibalisme tijdens zijn gewelddadige heerschappij over het Afrikaanse land. Tijdens zijn ballingschap in Saudi-Arabië deed hij zich dan weer uitgebreid tegoed aan pizza en Kentucky Fried Chicken.

Francisco Macías Nguema

Nguema won in 1968 de eerste presidentsverkiezingen in Equatoriaal-Guinea, dat net de koloniale heerschappij van de Spanjaarden van zich af had geworpen. De man hield van thee op basis van cannabisplanten en iboga, een drankje op basis van de wortels van een West-Afrikaanse plant. Dat laatste kan sterke hallucinaties opwekken. Ook bij Nguema zijn geruchten van kannibalisme nooit veraf. De man zou zelfs menselijke schedels in zijn ijskast bewaard hebben.

Adolf Hitler

De Duitse nazileider was een overtuigd vegetariër, niet enkel uit ideologische overwegingen maar ook wegens chronische darmproblemen. Tegen het einde van de oorlog at hij enkel puree en bouillon. Daarnaast had Hitler maar liefst 15 proefeters in dienst, die elke maaltijd moesten testen op gif. Wanneer zij na 45 minuten nog leefden, begon Hitler te eten.

Pol Pot

De beruchte leider van de Rode Khmer had een voorliefde voor allerhande delicatessen, het meest opmerkzame zijnde hutsepot met cobra als uniek ingrediënt. Dat terwijl zijn hongerlijdende bevolking het moest stellen met rijst en water.

Kim Jong Il

De Noord-Koreaanse leider, vader van Kim Jong-un, lustte graag haaienvinnensoep, het Oekraïnse traditionele gerecht salo én soep met hondenvlees. Dat laatste moest Kim Jong Il van een extra portie viriliteit en algemene weerstand voorzien. Daarnaast had hij een heuse kookploeg, wiens enige taak erin bestond ervoor te zorgen dat elke rijstkorrel op zijn bord identiek was.

Jozef Stalin

De leider van de Sovjet-Unie hield van de traditionele Georgische keuken, bestaande uit walnoten, look, pruimen, granaatappels en sloten wijn. Hij hield van 6 uur durende braspartijen, waarbij geregeld ook ene Spiridon Poetin - grootvader van - aanwezig was.

Nicolae Ceaușescu

De Roemeen hield van vegetarische lasagna, alsook relatief simpele salades. Wél ongewoon: tijdens formele evenementen maakte de dictator er een sport van het geserveerde eten tegen de grond te smijten, om het vervolgens zo ver mogelijk weg te trappen.

François 'Papa Doc' Duvalier

De Haïtiaan stond een jaartje of 14 aan het hoofd van een dictatoriaal schrikbewind. Even afschrikwekkend was zijn dieet, dat volledig in het teken stond van zijn diabetes, hartproblemen en artritis. Tegen het einde van zijn heerschappij kreeg Duvalier zijn eten binnengelepeld door vrouwlief. Om zijn eten te verteren, zakte de man graag af naar zijn kelder, waar hij keek naar zijn vijanden die gefolterd werden. Gezellig.