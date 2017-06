De doorsnee fontein in het straatbeeld geeft niet meteen blijk van veel creativiteit. Het ding biedt verkoeling op een hete zomerdag of wordt al eens ingepalmd door balorige voetbalfans die een landstitel te vieren hebben. Deze architecturale parels laten alleszins met sprekend gemak de andere fonteinen verweesd achter. Het is weer eens wat anders dan de Trevifontein in Rome.