1. Kanye’s Bonnaroo Festival-fiasco 2008

De late - en magere - Pukkelpop 2016-passage van Rihanna verbleekt bij de amok die Kanye’s show in 2008 op het Amerikaanse Bonnaroo Festival veroorzaakte. Zijn set ging - bijna twee uur na het voorziene tijdstip - om halfvijf ’s ochtends van start. De ‘Glow in the Dark’-lichtshow werd een fletse en ingekorte race tegen de opgaande zon en beloonde allerminst het wachten van het Bonnaroo-publiek.

Gedupeerde festivalgangers reageerden hun woede op niet mis te verstane wijze af op de mobiele toiletten. Waarop Kanye – gewapend met een overactieve capslocktoets – naar de virtuele variant ervan trok: zijn eigen blog. En pissig was-ie wel: ‘I’m typing so fucking hard I might break my fucking Mac Book Air!!!!!! Call me any name you want… BUT NEVER SAY I DIDN’T GIVE MY ALL’. De erbarmelijke timing van zijn optreden was volgens West te wijten aan een uitgelopen Pearl Jam-set en een niet al te snuggere Bonnaroo-organisatie: ‘WE WERE OBVIOUSLY DEALING WITH FUCKING IDIOTS WHO DIDN’T REALLY HAVE THE CAPACITY TO REALLY PUT ON THIS SHOW PROPERLY. THEY TRIED 2 GIVE ME A TIME SLOT WHERE IT WAS STILL LIGHT OUTSIDE … I HAVE A FUCKING LIGHT SHOW DUMB ASS, IT’S NOT CALLED GLOW IN THE DARK FOR NO REASON SQUID BRAINS!’ Zes jaar later stond Kanye opnieuw op Bonnaroo, waar hij de gevleugelde woorden sprak: ‘I am the number one mothafuckin' rock star on the planet.’ De brokken uit 2008 lijmde hij toen wél met een sublieme set.

2. Kanye neemt een loopje met de autocue

In 2005 zette NBC voor een benefietconcert voor de slachtoffers van orkaan Katrina vrome celebrityzieltjes als Leonardo DiCaprio, Hilary Swank en Richard Gere in om geld in te zamelen voor New Orleans. Kanye West werd samen met Mike Myers voor de autocue gezet om een paar meelevende zinnetjes over de noden van de getroffen bevolking af te leveren. Maar dat was buiten Mister West gerekend: hij besloot live in de ether een hartig woordje te spreken over de discriminerende manier waarop de media over zwarte slachtoffers berichtten. Eloquent was zijn betoog niet, zijn woorden en zinnen hingen met haken en ogen aan elkaar. Maar ze hakten wél diep in op het Amerikaanse publiek. Kanye kon er nog net ‘George Bush doesn’t care about black people’ uitpersen, alvorens producers het beeld van West en een met verstomming geslagen Mike Myers wegknipten. Kanye’s scherpe kritiek zindert vandaag nog steeds na in de Black Lives Matter-beweging.

3. Kanye’s aids-standpunt

Toen het Live 8-circus van Bob Geldof - bedoeld om armoede en aids wereldwijd onder de aandacht te brengen - in 2005 halt hield in Philadelphia, bracht Kanye West de ziekte op geheel eigen wijze onder de aandacht. Aids was volgens hem een door de overheid ontwikkelde ziekte die in Afrika geplaatst was net zoals de overheid eerder het druggoedje crack op de zwarte gemeenschap had losgelaten. Qué? Kanye zette zijn woorden nog wat kracht bij in zijn single ‘Heard ’Em Say’ met de niet mis te verstane lyrics: ‘And I know the government administered AIDS / So I guess we just pray like the minister say’.

4. Yeezus op Rolling Stone-cover

Kanye’s omvangrijke ego davert verder: het getuigt van lef en narcisme om jezelf in één adem te noemen met Steve Jobs, Pablo Picasso, Andy Warhol en William Shakespeare. Maar Kanye vergelijkt zich nog het liefst met Jezus. Voor hij zichzelf in zijn zesde album tot Yeezus doopte, poseerde hij met een doornenkroon op de cover van Rolling Stone. De gelijkenis met de Messias is volgens hem treffend: beiden verguisd, beiden gevochten en geleden voor erkenning.

5. Een lompe Kanye vraagt rolstoelgebruiker op te staan

En we blijven bij het Jezusthema. Kanye mag zich dan wel de nieuwe Messias wanen, mensen met beperkingen genezen, daar is hij tot nu toe nog niet in geslaagd. Toen West zijn show in Sydney onderbrak omdat twee mensen in het publiek - ondanks aanmaningen van Yeezus om te gaan staan - hardnekkig bleven zitten, sijpelde tergend traag door dat de twee rolstoelgebruikers niet kónden staan.

6. Kanye: een niet al te beste verliezer

Een beleefdheidsapplausje gevolgd door een huichelachtige grijns: dat is waar elke waardige verliezer op awardshows zich aan houdt. Niet Kanye, die verkiest heerlijk kinderlijk gebrul. Op de Video Music Awards in 2007 zag hij maar liefst vijf awards aan zijn neus voorbijgaan. Daarbovenop was Kanye ook nog eens misnoegd dat niet híj, maar een op dat moment op een publieke meltdown afstevenende Britney Spears de VMA’s mocht openen. Kanyes stoppen sloegen backstage door. Er was ook enig medeleven met zijn explosief gebrul gemoeid: hij verklaarde achteraf dat MTV schuldig was aan Britney Spears’ belabberde en benevelde passage op de VMA’s. ‘Ze exploiteerden Britney door haar een zetje te geven richting finish van haar carrière. Naar het einde van het optreden toe voelde ik me zo slecht voor haar. Man, het is een vuil spel.’. Backstage tierde West dat hij MTV’s Video Music Awards nooit meer zou bijwonen. Maar hij keerde twee jaar later wel degelijk terug en hóé…

7. Kanye schoffeert een piepjonge Taylor Swift

Zonder twijfel Kanye’s meest notoire wapenfeit: toen Taylor Swifts niemendalletje ‘You Belong with Me’ de MTV Video Music Award voor ‘Best Female Video’ in 2009 won, moest het Kanye toch even uit zijn lompe strot dat Beyoncés ‘Single Ladies (Put a Ring on It)’ de ‘beste video ooit was’. De brulboei bestormde het podium, griste de microfoon uit Taylors handen en benutte haar speechtijd om zijn misnoegdheid over de uitgereikte award te spuien. Een tikkie tactloos? Best wel, en het lokte een sappige vete tussen de twee artiesten uit die ons tot vandaag naar de popcorn doet grijpen.

De apotheose kwam er in juli 2016, toen Kanye’s voluptueuze rots in de branding Kim Kardashian geluidsfragmenten het Snapchat-universum instuurde waarop te horen was dat Taylor Swift toestemming gaf voor Kanye’s verwijzing naar het VMA-incident in zijn single ‘Famous’: ‘I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous’. Tot dan toe wentelde Taylor zich maar al te graag in de slachtofferrol.

8. Kanye Wests defecte Twitter-filter

Niet Donald Trump maar Wést is de onbetwiste koning van de controversiële tweets. Van dichterlijke odes aan zichzelf, tot het schofferen van andere artiesten en onschuldig verklaren van serieverkrachter Bill Cosby. Twitter verloor een duchtig tegen de schenen schoppend boegbeeld toen Kanye zijn profiel offline haalde na zijn mentale

breakdown in november 2016.

9. Adieu ‘The Life of Pablo’- tour: Kanye’s breakdown in Sacramento

Over naar die fameuze breakdown: Kanye moest zijn ei duidelijk kwijt tijdens de ‘Life of Pablo’-tourstop in Sacramento. Na drie songs stak hij een 17 minuten durend gebrabbel af, waar hij zich in crescendo naar een waanzinnig beklag over de pers, Beyoncé, Jay-Z, Hillary Clinton, radiostations en racisme toewerkte. Hij hield het concert na zijn krankzinnige betoog voor bekeken en cancelde de rest van de show. Daags na het Sacramento-fiasco werd hij opgenomen wegens een tijdelijke psychose die volgens zijn entourage te wijten was aan slaaptekort en uitdroging. De overige ‘Life of Pablo’-shows werden afgelast en Kanye verdween van Twitter en Instagram.

10. Kanye 2020

In de categorie ‘een teut te veel van het jointje’: Kanye’s speech voor zijn ‘MTV Lifetime Achievement Award’ waar hij publiekelijk zijn kandidatuur voor het presidentschap in 2020 aankondigde. Kanye gaf zelf aan beneveld te zijn tijdens die speech, maar was wel bloedserieus over zijn gooi naar het presidentschap in 2020. Krankzinniger dan the Donald kan volgens ons zélfs Kanye het niet maken in the Oval Office, dus scandeer allen met ons mee: ‘Make America Kanye again!’