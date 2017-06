Wat als... onze wereldleiders vluchtelingen waren? (fotospecial)

In volgende fotospecial worden de rollen voor één keer omgedraaid. Donald Trump, Bashar al-Assad, Kim Jung-un, Vladimir Poetin en co ruilen hun maatpakken in voor een stel lompen, zitten bijeengepropt op een overvolle boot én schuiven netjes met gamel en hongerige blik aan voor een karige portie eten. Syriër Abdalla Al Omari maakte de reeks om het inlevingsvermogen van de politieke zwaargewichten aan te wakkeren. Of ze deze onvermogende kopie van zichzelf effectief te zien zullen krijgen betwijfelen we, maar krachtig is het signaal wél.