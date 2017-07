De vetplant die u drie jaar geleden van de bomma voor Kerst kreeg is nog niet uitgedroogd en de hamster waarop u twee weken moest passen tijdens het verlof van uw lief draait nog steeds tourtjes in zijn rad, dus u denkt klaar te zijn voor de volgende stap en wil aan kinderen beginnen?

Kunt u dan wel denken, maar doe voor alle zekerheid toch maar even deze professionele test die voor u uitmaakt of er al dan niet écht geschikt voor bent. Na het beantwoorden van tien simpele vragen krijgt u al een diepgravende analyse van onze gediplomeerde huispsycholoog. U kunt er maar gebaat bij zijn, denken we dan. En die hypothetische kinderen nog meer.

Doe hier de test!