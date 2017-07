De Belg verklikt zijn medemens steeds vaker: 'de DDR herleeft!'

Kruimelfraudeurs en zwartwerkers mogen hun duivelse plannetjes wel opbergen, want het Meldpunt Sociale Fraude krijgt maar liefst vijftig meldingen per dag binnen.

U hoort het goed, dat zijn vijftig staatsvijanden die elke dag geëxecuteerd, onthoofd, gefrituurd én gevierendeeld – of, euh, op de vingers getikt worden. Zin om na uw uren bij te verdienen of een hoekje af te snijden bij het indienen van uw belastingbrief? Vette pech, dissident, want uw familieleden, buren of werknemers hebben u sneller door dan u ‘smörgåsbord’ kan zeggen.

Graaiers zijn moreel verrot, dat weet elke politicus met een greintje zelfkennis, dus elk mens met een geweten juicht deze geestelijke herrijzenis van de Deutsche Demokratische Republik toe. Het Belgenland is vanaf nu dan ook onze favoriete communistische staat, na Noord-Korea natuurlijk, en tevens de meest paranoïde.

Elke snitch ofte klikspaan is trouwens ultragoedkope afluisterapparatuur. Waarom zou de Staatsveiligheid eigenlijk nog onze telefoonlijnen en webcams aftappen of kassa’s en bankrekeningen uitmesten? Wat u zelf doet, doet u beter (dat weet elke halve zool met een meth lab), dus stuur de fiscale activiteiten van uw eega gewoon zélf naar de duistere kelders van de fiscus. Dan hoeven ze meteen uw stamboom, browsergeschiedenis en medisch dossier niet uit te spitten om te ontdekken waarom uw neurotische zelf altijd voor exáct honderd euro aan benzine tankt, of steeds afrekent aan dezelfde kassa in den Aldi. Jammer van de subsidies die de Cel Bevolkingsspionage net in ontvangst genomen heeft, maar nu kunnen ze die centjes verdelen onder degenen die het echt nodig hebben: de PS.

Caesar wist het al: horum omnium fortissimi sunt Belgae, want het vraagt oneindig grote moed om uw kind, vrouw, baas of buurman te verklikken. Enkele tips, mocht u staatsvijanden efficiënter willen betrappen: gebruik een drone om door de tuin van uw buurman te zoemen en te zoeken naar begraven potten goud of sokken vol muntstukken. Daarnaast kunt u een camera op de kop van uw golden retriever-teef Chiquita plakken, en het beest aan een briefje van vijfhonderd euro laten snuffelen. Best niet proberen met een goudvis, tenzij u een GoPro heeft. Ander idee is gewoon de haag even kaal snoeien als uw pensioen en vervolgens bij de buren zitten gluren. Opties te over.

Echter, omdat we ook méér dan fan zijn van schavuiten die het gat in de begroting nog wat verder durven uitrekken én hun schimm(el)ige zaakjes, hebben we ook tips voor de kleine én grote fraudeur. Open bijvoorbeeld een rekening op de Kaaimaneilanden of Panama, en sluis al uw zoete winst over naar dat paradijs. Oh, en als de staat dan tóch uw fraude ontdekt, wordt dat vast wel in de doofpot gestopt; u zit dan immers in hetzelfde schuitje als het merendeel van de parlementariërs. Een cursus drone wrangling met de lasso kan ook helpen om pottenkijkers uit te schakelen, en u krijgt er nog een gratis plastic speelding bij. Het belangrijkst van al: vertrouw niemand, spreek niemand aan, en trek vooral huilend aan de rok van de fiscus (fisca?) als u iemand ziet rijden met een Lamborghini die u liever zélf in de prak zou rijden.