Planckendael sluit kinderboerderij: 'nu de rest nog!'

Eigenlijk zouden álle kinderboerderijen op slot moeten gaan, als u het ons vraagt. Weet u wel hoeveel ziektes er sudderen in de melkmuil van zo’n lam? Dat zit de hele dag aan die warme, rozige, bekwijlde klepels van zijn moeder te lurken (op zich al degoutant) en dan probeert dat ook nog eens te lebberen aan uwe kleine.

De directie van Planckendael meent overigens dat de onhebbelijke koters en zelfs volwassenen in de kinderboerderij aan de uiers van de geiten prutsen. Een ontegensprekelijke uiting van seksuele frustratie, en ook nog eens behoorlijk walgelijk.

Voorts proberen de gasten op de alpaca’s te rijden – we vielen bijna achterover, want u zal ons nooit vinden binnen likafstand van een alpaca: vorige week waren we nog in kinderboerderij ’t Ranzig Ratje om Becky te bezichtigen, een alpaca steriel van de gonorroe, die de smerige gewoonte had gekregen om elke gast een tong te draaien in een bizarre mix van Temptation Island en Boer zkt. Vrouw. Voortplanting is overschat, dat wel, maar we laten onze chemische castratie liever niet over aan een oversekst boerderijdier.

U hoeft overigens niet te denken dat die heidense beesten recyclen of überhaupt hun afval sorteren; hun knikkerronde keutels flikkeren ze gewoon waar ze willen, al is dat vlakbij de snuit van uw kindeken. Maar kom, de meeste eten tenminste veganistisch en glutenvrij, dus paniekaanvallen zijn vooralsnog niet nodig.

Ergst van al is de slechte gewoonte die zo’n kinderboerderij aankweekt. Stel u maar eens voor: de kleine Chanelle gaat al jaren naar de kinderboerderij, waardoor ze elk harig schepsel kirrend wil aaien. Als Chanelle met haar ouders op vakantie gaat naar, laten we zeggen, Thailand, dan begint Chanelle alles in de buurt zonder verpinken te knuffelen – tijgers, tarantula’s, bavianen, behaarde haaien, you name it.

Leren omgaan met dieren? Ze liefde geven? Niks van! Een kinderboerderij is niets meer dan een kweekvijver voor losse zeden en roekeloos gedrag. Weg ermee!