Het is dag op dag 16 jaar geleden dat terroristen van Al-Qaida de controle over Amerikaanse burgervliegtuigen overnamen en die vervolgens in de World Trade Center-torens ramden. Duizenden mensen lieten daarbij het leven. De gebeurtenissen leverden iconische, en tegelijk ijzingwekkende - beelden op. Wellicht minder bekend zijn deze 22 foto's van anonieme burgers, die de aanslagen vanuit een ander perspectief bekijken.