Column: Trumps belangrijkste drijfveer is het kleed onder Clintons voeten wegtrekken

De eerste deal met de Democraten twee weken geleden ging over de verhoging van het schuldenplafond. Als de schatkist leeg is moet het Amerikaanse Congres toestemming verlenen voordat er nieuwe uitgaven kunnen worden gedaan, zelfs als het Congres die uitgaven al heeft goedgekeurd in een begroting.

De bepaling is altijd een machtig wapen in de handen van de Tea Party-leden in het Congres. Die eisen flinke bezuinigingen in ruil voor een verhoging van het schuldenplafond. Maar deze keer sloeg Trump de leider van het Huis van Afgevaardigden en grondlegger van de Tea Party-beweging, Paul Ryan, het wapen uit handen door het voorstel van de Democratische leiders Chuck Schumer en Nancy Pelosi te accepteren voor een verlenging van het schuldenplafond met drie maanden en een hulppakket van 8 miljard dollar voor de getroffenen van orkaan Harvey in Houston. Erger nog, Trump, Schumer en Pelosi hebben ook afgesproken samen aan een plan te werken dat voorgoed een einde moet maken aan het schuldenplafond.

Afgelopen week had de president een zo mogelijk nog onaangenamere verrassing in petto voor de Republikeinen. Hij gooide het met Schumer en Pelosi ook op een akkoordje over de status van de zogeheten Dreamers. Dat zijn 787.580 ongedocumenteerde migranten die als kind met hun ouders naar de VS zijn gekomen en die onder president Obama in aanmerking kwamen voor een tijdelijke werkvergunning.