KenyaVsNigeria: de hilarische Facebookoorlog tussen twee Afrikaanse landen

"Als je de geschiedenis van Afrika wilt leren kennen, ga dan naar Kenia. Er is daar niets veranderd", leest de Nigeriaanse chemicus Agboola Damilola hardop voor van zijn mobieltje. Zijn stijlvol geklede landgenote en boekhoudster Patience Ossai giert van het lachen om de tweet. Mensen op het terras van het koffiehuis in de Keniaanse hoofdstad Nairobi kijken verstoord op.

Damilola heeft de smaak te pakken. "Hier is er nog een: Obama is de beste marathonloper, helemaal van Kenia naar de VS gerend om armoede te ontvluchten." Opnieuw volgt een luid lachsalvo.

Tussen Nigeria en Kenia bestaat felle concurrentie. Vooral online worden er dagelijks woordenoorlogen uitgevochten door twitteraars aan de west- en oostkant van Afrika. De hilarische maar soms ook grimmige uitwisseling gaan over onder meer sport, mode en cultuur.

De concurrentie komt voort uit de posities van beide landen: in hun deel van Afrika zijn Nigeria en Kenia leidende economieën. De rivalen zien zichzelf als Afrikaanse supermachten. Terwijl Nigeria de grootste olieproducent op het continent is, scoort Kenia op IT-gebied.