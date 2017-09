Er is iets vreemds aan de hand met kinderkleding: meisjeskleren zijn veel dommer dan jongenskleren

Wie wel eens kleren koopt voor zijn dochter zou de indruk kunnen krijgen dat er een samenzwering gaande is in de kledingindustrie. Waar je ook winkelt - Hema, H&M, Zara, C&A, et cetera - het is overal hetzelfde liedje. Dan gaat het niet eens zozeer om de obsessie van kledingfabrikanten met de kleur roze, alsof ze meisjes willen omtoveren tot uit de kluiten gewassen gamba's. En ook niet om het cliché-onderscheid tussen lieve meisjes en agressieve jongens, dat zich uit in prints van konijntjes die in bloemenperkjes rondhuppelen, katjes op meisjesshirts, versus brullende tijgers en tyrannosaurussen op jongensshirts.

Vooral het verschil in teksten op jongens- en meisjeskleren valt op. De rode draad is dat jongenskleding de drager associeert met intelligentie (wetenschap), heldendom en ambitie (leiderschap) en meisjeskleding vooral het uiterlijk van de drager prijst en haar veronderstelde vrolijke en lieve karakter. In de collectie van H&M zit een jongensshirt met een raket erop en de tekst 'Mars mission', compleet met wetenswaardigheden over de rode planeet. Op het kledingstuk is te lezen dat de zwaartekracht op Mars 3,711 newton bedraagt, dat zijn manen Phobos en Deimos heten en dat een dag er grofweg 40 minuten langer duurt dan op aarde. Een T-shirt dat de weg baant naar een studie sterrenkunde, maar dat nadrukkelijk bedoeld is voor jongens.