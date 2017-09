De Chinese artieste Luo Li Rong vult haar tijd met het beeldhouwen van levensgrote sculpturen. Rode draad doorheen haar werk is de adembenemende schoonheid van het vrouwelijk lichaam, die tot in 't grootste detail wordt gebeiteld uit allerhande materialen. Ook haar andere werk is het bekijken waard. Dat kan via haar website. De Chinese kunstenares woont overigens in België. Gun zeker de website van Art Center HOres een bezoekje, waar de beelden van Luo Li Rong verkocht worden.