Daar is Huma. Huma Abedin. Ze stapt uit een donkere auto voor Crabtree's Kittle House, een herberg van meer dan tweehonderd jaar in het dorpje Chappaqua, een uurtje rijden boven New York. Huma Abedin is een vrouw van wie nooit duidelijk is wat ze precies doet, maar van wie de voornaam alleen al een keten van associaties oproept. Anthony Weiner, haar ex-man, bekend van het sextingschandaal. James Comey, voormalig FBI-directeur die onderzoek gelastte naar Weiner en de Clinton-mails. En natuurlijk: Hillary Clinton zelf.

Hier moeten we zijn.

Huma ruist naar binnen, met haar lange zwarte haren, in een lange kleurige rok, alsof de oude herberg een kasteel is. Op de parkeerplaats zit een schildwacht in een Chevy Suburban, zo'n grote half geblindeerde wagen die je weleens in colonnes door de stad ziet rijden.