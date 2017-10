Sms dood? Niet voor deze Nederlandse start-up die er miljoenen mee verdient

"De teloorgang van sms is ons succes?" Robert Vis moet even nadenken. "Nooit zo over nagedacht. Misschien wel."

Robert Vis nestelt zich op een van de banken die, samen met wat fietsen van medewerkers in een rustig deel van de garage staat opgesteld waar MessageBird in zes jaar uitgroeide van start-up tot miljoenenbedrijf.

Verhuizers zijn er bezig nieuw meubilair in elkaar te schroeven voor het almaar groeiend personeelsbestand, door de gammel ogende zijwand klinken de geluiden van de naastgelegen garage, een echte, waar de apk deze maand een tientje kost.

MessageBird was zeven maanden in de lucht toen het werd benaderd voor Amber Alert, de alarmberichtendienst over vermiste kinderen. "Het duurde toen wel 40 minuten voor zo'n bericht was verstuurd. Dat is het laatste dat je wilt als er haast bij is. Ik heb toen, betrekkelijk dom, gezegd dat we die sms'jes binnen een kwartier konden zenden." De boter bij de vis kwam bij een alert op Koningsdag. "Dat lukte binnen een kwartier en zonder storingen."

Met sms'jes over kindvermissingen als proeve van bekwaamheid was groei gegarandeerd. Amber Alert was echt een deurenopener bij bedrijven. "Die zien een partij langskomen die ze niet kennen, ze weten niet hoe betrouwbaar die is. Dan heb je met Amber Alert wel een voorbeeld dat je iets kunt."

'Betrouwbaar is alleen een sms, want die techniek zit op elke mobiele telefoon in de wereld'

Meteen al lag het vizier op multinationals. Van de taxi's van Uber - inclusief het belletje als de chauffeur bijna voor de deur staat - en de thuisbezorgde hapjes van Deliveroo, via Heineken naar banken als ABN Amro en techreuzen SAP en Huawei: als ze contact zoeken met hun klanten, loopt dat via de garage van MessageBird.