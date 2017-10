Is het mysterie rond de Bende van Nijvel na 34 jaar opgelost? 'Dit onderzoek is een vaudeville én een tragedie in één'

Is het mysterie rond de Bende van Nijvel na 34 jaar opgelost? De zogenaamde reus van de bende – die tussen 1982 en 1985 28 mensen vermoordde bij overvallen op Delhaize-supermarkten in Beersel, Overijse, Eigenbrakel en Aalst – zou actief geweest zijn bij de groep Diane, en daarna aan de slag gegaan zijn bij de rijkswacht in Dendermonde. Hij overleed in 2015 en zou eind vorig jaar postuum verklikt zijn door zijn broer en zijn ex-vrouw. Hilde Geens, die het dossier jarenlang volgde voor Humo en er in 2013 het lijvige naslagwerk ‘Beetgenomen. Zestien manieren om de Bende van Nijvel nooit te vinden’ over schreef, is niet onder de indruk.

Hilde Geens «Aangiftes door familieleden, vriendinnen of exen zijn er in het verleden nog geweest. Bekentenissen ook, net als herkenningen van robotfoto’s. Zo nieuw is dit niet.

»Dit verhaal hoorde ik al in mei, en uit wat ik nu lees begrijp ik dat het gerecht al veel langer op de hoogte was – volgens Jef Vermassen (advocaat van David Van den Steen, die bij de overval in Aalst zijn ouders en zus verloor, red.) al sinds eind vorig jaar. Wat vooral vreemd is, is dat men pas vorige week met de bewuste robotfoto plots de café’s van Aalst is gaan aflopen nadat het in de pers was uitgelekt. Die man schijnt herkend te zijn, terwijl die foto jaren geleden in alle politiekantoren en gemeentehuizen van het land hing en hij misschien jarenlang onder zijn eigen robotfoto heeft gezeten. Hebben zijn collega’s hem dan niet herkend? Waren zij blind?

Of zaten zij mee in het complot?»Ik vind het allemaal curieus, én verontrustend. Vooral als ik lees dat DNA-onderzoek geen zin meer zou hebben omdat de man van wie we nu aannemen dat hij de reus zou kunnen zijn, verast is. Zijn broer leeft toch nog? Je hébt dus DNA, (het mitochondriaal dna van de moeder) én een nieuwe verdachte: dan is het eerste wat je doet toch dat DNA vergelijken met het beschikbare dna-profiel bij het feitenmateriaal? Gebeurt dat niet? Of is het al gebeurd, maar wil men het niet zeggen? Dat kan: soms laat men een ballon op om mensen te kunnen afluisteren en te zien wie met wie belt.

»Maar er is nóg iets heel curieus. Enkele maanden geleden heeft men grote kuis gehouden in het gerechtelijk bestand met robotfoto’s. Onder meer de robotfoto 19 – van de man over wie het nu gaat – is daar toen uitgegooid. Je vindt hem nog op het internet, maar niet meer op de officiële website van de Cel Waals-Brabant (die het onderzoek naar de Bende van Nijvel voert, red.). Weggegooid! Blijkbaar was die compositietekening gemaakt op basis van een overval waar de daders karnavalsmaskers droegen. Dan begrijp ik dat Vermassen zich zorgen maakt over het onderzoek.»

HUMO Vermoed je een doofpotverhaal?

Geens «Dit dossier is een verhalenfabriek. Voor het echte politiewerk is men altijd teruggeschrokken. Vóór de overval in Aalst zijn daar aan de Delhaize door spelende kinderen wapens gevonden. Geláden wapens, helemaal gebruiksklaar. Er was zelfs sparadrap op de duim bevestigd om te beletten dat er vingerafdrukken op het wapen terecht zouden komen. Mij is gezegd dat één van die wapens gestolen was in een wapenwinkel in de Verenigde Staten. Tientallen keren heb ik de speurders van de Cel Waals-Brabant, die het onderzoek voeren, gevraagd of ze de mogelijke betrokkenheid van Madani Bouhouche, één van de hoofdverdachten, hadden onderzocht. Bouhouche maakte eind jaren 1970 een reis door de Verenigde Staten – samen met twee collega’s van de BOB van Brussel, en hun vrouwen – en bezocht daar heel veel wapenwinkels. Toen ze met een pak wapens landden in Zaventem, kregen ze problemen aan de douane. De collega’s van de BOB werden erbij gehaald en alles is gladgestreken. Al twintig jaar zeur ik – en nu doe ik het opnieuw – om dat pv van Zaventem over de binnengesmokkelde wapens te vergelijken met die gevonden wapens. Het antwoord was altijd dat ze dat niét gingen doen. Volgens mij zit het pv van die wapenvondst in Aalst zelfs nog altijd niet in het dossier, terwijl er toch een kans is dat Bouhouche – die altijd een hoofdverdachte is geweest, en voor mij nog altijd ís – er iets mee te maken had.»

HUMO Ik proef scepsis. Is dit dan geen doorbraak in het dossier?

Geens «De waarde van een bekentenis hangt altijd af van de details. Die broer zat te wenen op televisie, maar gaf er geen. Hij was helemaal overstuur, en misschien heeft hij er ook geen. Eén van de Borains (een bende uit de Borinage, die uiteindelijk werd vrijgesproken, red.) heeft 32 keer bekend! Mét details. Hij is vrijgesproken. Als iemand zegt: ‘Ik was lid van de Bende van Nijvel’, dan heb je nog altijd niets om te onderzoeken. Ooit heeft Johnny De Staerke op die manier bekend: waardeloos.

»Er zijn nóg zogenaamde doorbraken geweest. De laatste waarvan ik hoorde, dateert van 2011. Er was DNA gevonden dat overeenstemde met dat de betrokkenheid van de bende-De Staerke bewees. Mij is gezegd dat de champagne toen is ontkurkt in Charleroi: voor het einde van het jaar zou de bende opgerold zijn.»

HUMO Voorbarig.

Geens «Ik zou het graag willen, dan kon ik dat hoofdstuk eindelijk afsluiten (lacht). Maar ik verwacht er niet te veel van. In België heeft men nog altijd de neiging om oogkleppen op te zetten en elementen te zoeken die een spoor waarin men gelooft ondersteunen. Heel gevaarlijk.»

HUMO Is het mogelijk dat de veronderstelde reus door zijn positie bij de rijkswacht het dossier heeft gemanipuleerd?

Geens «De grootvader van David Van den Steen zei me twintig jaar geleden dat hij wist wie zijn kinderen had vermoord. Hij zei me niet wíe, maar wel dat hij het aan de politie had verteld en dat die er niets mee deed. Daar was hij heel boos over. Maar wélke politie? Dat zei hij niet. Maar ik weet zeker dat wat die grootvader gezegd heeft, nooit in het dossier van Freddy Troch van de Cel Delta, die het dossier moest onderzoeken, is geraakt: die pv’s heb ik namelijk allemáál gelezen

HUMO In het beste geval kennen we nu de identiteit van één van de mogelijke daders, maar over de opdrachtgevers blijven we in het ongewisse.

Geens «Klopt, maar het zou een begin zijn. Nu hebben we níets. Je moet altijd beginnen bij het begin: de daders. Nooit bij opdrachtgevers, áls die er al zijn, want dat is ook nooit bewezen. De Bende van Nijvel is in grote lijnen een mythe, waaraan ook wij journalisten hebben meegewerkt. Heel België heeft er bij wijze van spreken zijn eigen privé-problemen ingestopt. Iedereen heeft wel iemand aangegeven.

»Twintig jaar geleden werd ik opgebeld door een man: ‘Mijn vriend weet hoe de Bende van Nijvel in mekaar steekt.’ Die vriend had een café in Aalst. Na enkele jaren herinnerde hij zich dat zijn vrouw, van wie hij ondertussen gescheiden was, hem de avond van de aanslag in Aalst om een potje slagroom naar de Delhaize had willen sturen. Hij was zelf een onderzoek begonnen en daaruit bleek dat alle slachtoffers in een buitenechtelijke verhouding verwikkeld waren. De Bende van Nijvel was volgens hem opgezet door de bedrogen wederhelften.

»Toen ik vroeg hem of zijn vriend dat aan de Cel Waals-Brabant had gemeld, zei hij: ‘Ze komen volgende week.’ Daar hadden ze dus tijd voor, maar die wapens uit Amerika hebben ze nooit onderzocht. En nu onderzoeken ze dat DNA niet, tenminste als de kranten het juist hebben, maar gaan we wel met een 30 jaar oude foto de café’s van Aalst aflopen: dat snap ik niet.»

HUMO Conclusie?

Geens «Dit onderzoek is een vaudeville én een tragedie in één.»