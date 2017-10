Sommige schilderijen - zoals de Mona Lisa - zijn simpelweg niet te koop, en hangen in musea waar jaarlijks miljoenen bezoekers over de vloer komen. Maar deze 11 stuks zijn in het bezit van ontieglijk rijke verzamelaars, die een aardige duit betaalden om een Pollock, Picasso of Van Gogh in hun collectie te verwelkomen.