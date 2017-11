Begraven, gecremeerd of uitgestrooid worden in de betraande gezichten van je nabestaanden? Of toch liever reïncerneren als een sierlijke sprinkhaan of oranje orang-oetan? Het is nooit te vroeg om te contempleren over wat er met je stoffelijk overschot en ziel moet gebeuren als de Man met de Zeis je uiteindelijk te pakken heeft gekregen.