'Dat is niet erg, dat hoort erbij.' Ook de sportwereld wordt niet gespaard van seksueel misbruik en geweld, dat bovendien maar al te vaak wordt doodgezwegen.

De cijfers liegen er niet om: 1 op de 5 minderjarigen in de (amateur)sport wordt slachtoffer van seksueel geweld, bevestigt criminologe Tine Vertommen. Maar liefst 30 mensen getuigden voor het documagazine 'Pano' over hun ervaringen. Vier ervan - waaronder Leen, Jolien en Julie uit de trailer - ziet u morgen in de aflevering op Eén.