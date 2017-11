Bart De Pauw reageert op aantijgingen in 'De ochtend' op Radio 1

Het is niet omdat we Bart De Pauw met zijn allen een joviale, grappige en heel getalenteerde gast vinden dat hij niet in staat zou zijn om te doen waar hij nu van beschuldigd wordt. Ik ben ook flink geneigd om hem het voordeel van de twijfel te geven maar ben er ook van overtuigd dat de VRT-directie niet lichtzinnig over deze kwestie geoordeeld heeft. Nu zitten we in een welles/nietes situatie waar ik mij niet al te veel wil in verdiepen en lezen omdat je daar niks mee opschiet, want het zal uiteindelijk de eindafrekening zal zijn die telt en ik hoop van harte dat die positief zal uitdraaien voor Bart. Los van dit vond ik de doortocht van Bart De Wever op de afspraak op vrijdag over dit onderwerp nogal dubbel: hij vond dat er in de publieke opinie en de sociale media te snel opinies werden gevormd en dat er een amalgaam werd gemaakt waarbij mensen die dergelijke SMS'jes verstuurden over dezelfde kam werden geschoren als verkrachters en dat dit niet terecht is en daar kon ik hem in volgen. Maar wetende dat De Wever altijd een verborgen agenda heeft begon hij over Pol Van Den Driessche die in het verleden in het zelfde schuitje verzeild geraakte als De Pauw nu en dat PVDD nu wel genoeg door het stof had gekropen en een tweede kans wel verdiend had. Niemand sprak hem tegen dat ook PVDD een tweede kans moet krijgen maar de hoofdredacteur van Knack wees hem er wel fijntjes op dat die tweede kans toch beter geen machtspositie als bijv.burgemeester van Brugge of een andere hoge openbare functie zou zijn en daar had BDW niet van terug en het enige wat hij daarop te vertellen had was dat de kiezer daarover zou beslissen. Nou, dan hoop ik maar dat het gezond verstand primeert bij de kiezer.