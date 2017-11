Bart De Pauw reageert op aantijgingen in 'De ochtend' op Radio 1

Gisterenavond maakte de VRT bekend dat ze de samenwerking met televisiemaker Bart De Pauw en diens productiehuis Koeken Troef! opzeggen, naar aanleiding van diverse klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. In 'De ochtend' op Radio 1 reageert de presentator van onder meer 'Twee tot de zesde macht' op de beschuldigingen.

'Soms creëer je een band met veel humor. Tegen mij heeft hij gezegd: pikante sms'en, nu is het pornografisch geworden. Ik ontken dat ik gestalkt heb, iedereen stuurt sms'en. Ik ben nooit gewaarschuwd geweest, nooit op het matje geroepen, nergens. Ik ben nooit door Lembrechts (CEO van de VRT) naar een uitleg gevraagd. Ik weet niet over welke sms'en het gaat, maar op de meeste sms'en kreeg ik wel antwoorden. Dat waren geen schunnige sms'en. Dat ging vaak over dat het fijn samenwerken was', aldus De Pauw.

Ook in een videoboodschap op YouTube, die gisterenavond online kwam voor de VRT het nieuws van zijn ontslag bekend maakte, verdedigt de televisiemaker zichzelf.